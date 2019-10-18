Справу мера Одеси Труханова передали до Вищого антикорупційного суду

Справу щодо внесення свідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки мером Одеси Геннадієм Трухановим розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Про це повідомила прес-секретар Приморського районного суду Одеси Ольга Галина, передає Думская.

Спочатку відповідний обвинувальний висновок надійшов до одеського Приморського райсуду.

"10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу за обвинуваченням Геннадія Труханова у Вищий антикорупційний суд. У цій справі йдеться про злочин, передбачений статтею 366-1 КК України, вчинений службовою особою органу місцевого самоврядування, а такі справи підсудні ВАКС", - сказала речник суду.

Нагадаємо: 11 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру Труханова у декларуванні недостовірної інформації.

Крім того, НАБУ і САП підозрювали мера Одеси та ще кількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету.

Прокурори вимагали 12 років в'язниці для Труханова, і 11 років - для його заступника Павла Вугельмана.