Парламент планує посилити покарання за фальсифікацію ліків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

За це проголосувало 306 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом 1152-1 передбачені зміни до ст. 321-1 Кримінального кодексу. Зокрема, передбачається, що виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років (чинна редакція закону передбачає покарання за такі діяння позбавленням волі на строк від 3 до 5 років).

Крім того, законопроєкт пропонує встановити покарання позбавленням волі на строк від 8 до 10 років із конфіскацією майна у разі, якщо ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів. Нині такі діяння караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Якщо зазначені дії спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, пропонується передбачити покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. У чинній редакції закону це карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Після цього Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє пленарне засідання парламенту. Спікер нагадав депутатам, що завтра пленарне засідання розпочнеться з години запитань до уряду, після чого депутати перейдуть до ухвалення проєкту державного бюджету на 2020 рік у першому читанні.