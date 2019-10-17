У Яценюка помер батько

У Чернівцях помер батько колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Петро Яценюк.

Про це під час брифінгу сказав Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відійшов у кращий світ Петро Іванович Яценюк. Це викладач нашого університету. Людина, яку я особисто знав і поважав. Тому приношу свої співчуття і рідним, і студентам, і колективу університету. Він був хорошою, порядною людиною", - сказав мер Чернівців.

Політична партія «Народний фронт» також висловлює щирі співчуття Арсенію Яценюку у зв’язку зі смертю батька.

"Багато з нас знали Петра Івановича особисто. Він був надзвичайно ерудованою і талановитою людиною, мужнім і сильним чоловіком, життєрадісним і надзвичайно добрим, він заряджав своїм оптимізмом і був прикладом для багатьох поколінь своїх студентів Чернівецького державного університету, в якому викладав з 1974 року.

Сумуємо разом із родиною та близькими Петра Івановича.

Вічна пам’ять. Царство Небесне", - йдеться у повідомленні.

Петро Яценюк – український історик, кандидат історичних наук, доцент. Заслужений працівник освіти України. Батько Арсенія Яценюка.