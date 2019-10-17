KyivNotKiev: коректну назву використовують уже 55 аеропортів світу

У рамках кампанії #CorrectUA коректну назву столиці України ("Kyiv" замість "Kiev") використовують вже 55 міжнародних аеропортів, п'ять міжнародних організацій, включно з МАГАТЕ та ЮНЕСКО, а також ряд авіакомпаній та періодичних видань.

Про це повідомляє у четвер МЗС України у своєму Telegram-каналі.

"Маємо 55 міжнародних аеропортів в світі, що використовують коректну назву нашої столиці, 5 міжнародних організацій, включно з МАГАТЕ та ЮНЕСКО, ряд авіакомпаній, періодичних видань, Бібліотеку Конгресу США та навіть німецький довідник з правопису Duden. І от цього місяця наші нові (насправді дуже приємні!) перемоги: тепер про Kyiv пишуть BBC, The Washinhgton Post та The Wall Street Journal!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

Чимало європейських міст уже підтримали цю ініціативу. Крім того, Рада США з географічних назв прийняла рішення про заміну офіційної назви української столиці з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.

Фото: Радіо Свобода.