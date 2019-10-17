"Армія FM" здобула 8 FM-частот на конкурсі Нацради

Національна рада підбила підсумки конкурсу на радіомовлення у військово-патріотичному форматі. Переможцем на усіх 8-ми частотах стала Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України («Армія FM – військове радіо»).

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Нацради 17 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином «Армія ФМ» здобула такі частоти: 87,9 МГц у м. Бердичеві Житомирської обл.; 98,9 МГц у м. Новоград-Волинському Житомирської обл.; 91,2 МГц у м. Запоріжжі; 92,4 МГц у м. Львові; 88,9 МГц у м. Новояворівську Львівської обл.; 103,3 МГц у м. Миколаєві; 90,2 МГц у м. Полтаві та 99,0 МГц у м. Херсоні.

На цих частотах відповідно до конкурсних умов мають звучати програми, які висвітлюють діяльність Збройних сил України, операції Обʼєднаних сил, ветеранів АТО та події, що відбуваються на територіях, які є тимчасово окупованими і тимчасово непідконтрольними державній владі України. Вимогами до програмної концепції передбачено, що радіостанція має виготовляти і розповсюджувати не менше як 30 відсотків програм на військово-патріотичну тематику.

Член Нацради Сергій Костинський нагадав, що це другий конкурс, на який запропоновано саме військово-патріотичний формат мовлення, оскільки суспільство потребує інформування про події на сході країни, на півдні, безпосередньо в зоні бойових дій, інформування про стан і про розвиток Збройних сил України, про те, що відбувається в Донецькій і Луганській областях.

Нині таке мовлення вже ведеться у Києві, Житомирі і Вінниці.