На Банковій відкрилася виставка "Ікони на ящиках з-під набоїв"

Як повідомляє пресслужба глави держави, на відкритті були присутні заступник керівника Офісу Президента України Анна Коваленко та прессекретар глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"За роки війни добровольці надали кваліфіковану медичну допомогу десяткам тисяч військовослужбовців. Коли цивільні медики з власної ініціативи працюють у зоні ООС, координують свої дії з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, це – історія про взаємодію та цінність людського життя. Це – про хист до самоорганізації та бажання допомогти у надзвичайних ситуаціях. Відданість учасників цього проєкту вражає й заслуговує на неабияку повагу", – сказала Коваленко.