На Банковій відкрилася виставка "Ікони на ящиках з-під набоїв"
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Укрінформ
В Офісі Президента України відкрилася виставка "Ікони на ящиках з-під набоїв", де представлено не тільки образи, написані на ящиках з-під зброї, а й фотографії, що репрезентують діяльність Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.
Як повідомляє пресслужба глави держави, на відкритті були присутні заступник керівника Офісу Президента України Анна Коваленко та прессекретар глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.
Вона відзначила важливість підтримки Першого медичного шпиталю, який рятує життя українських військових у Донецькій та Луганській областях.
Фото: www.president.gov.ua