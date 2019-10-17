На Банковій відкрилася виставка

На Банковій відкрилася виставка "Ікони на ящиках з-під набоїв"

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Укрінформ
В Офісі Президента України відкрилася виставка "Ікони на ящиках з-під набоїв", де представлено не тільки образи, написані на ящиках з-під зброї, а й фотографії, що репрезентують діяльність Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

Як повідомляє пресслужба глави держави, на відкритті були присутні заступник керівника Офісу Президента України Анна Коваленко та прессекретар глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"За роки війни добровольці надали кваліфіковану медичну допомогу десяткам тисяч військовослужбовців. Коли цивільні медики з власної ініціативи працюють у зоні ООС, координують свої дії з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, це – історія про взаємодію та цінність людського життя. Це – про хист до самоорганізації та бажання допомогти у надзвичайних ситуаціях. Відданість учасників цього проєкту вражає й заслуговує на неабияку повагу", – сказала Коваленко.

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Вона відзначила важливість підтримки Першого медичного шпиталю, який рятує життя українських військових у Донецькій та Луганській областях.

Фото: www.president.gov.ua

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