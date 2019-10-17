Ексдепутат Фурсін “промахнувся” у деклараціях на 66 мільйонів — НАЗК

Національне агенство з питань запобігання корупції повідомить НАБУ про ознаки декларування недостовірних відомостей народним депутатом VIII скликання Іваном Фурсієм.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"НАЗК під час повної перевірки декларацій за 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 (виправленої) роки народного депутата VIII скликання Івана Фурсіна виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів". - йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, народний депутат у декларації за 2015 рік зазначив недостовірні відомості про кількість цінних паперів та дачний будинок, які належать йому на праві власності, не вказав відомості про наявні у нього корпоративні права, а також грошове вираження своєї частки у загальному статутному капіталі підприємства. Крім того, Фурсін не задекларував доходи дружини, дочки, сина, отримані від продажу (обміну) нерухомого майна, а також домоволодіння, яке належить їм на праві спільної власності.

У Національному агентстві відзначили, що, подаючи декларації за 2016 та 2017 роки, депутат уже вказав доходи членів сім’ї та домоволодіння, яке належить їм на праві спільної власності. Натомість зазначив недостовірні відомості про розмір власного отриманого доходу та не задекларував своє фінансове зобов’язання.

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"Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях депутата за 2015 (виправленій), 2016 (виправленій) та 2017 (виправленій) роки становить майже 36 млн грн, 15,1 млн грн та 15,8 млн грн відповідно", - повідомили в агентстві.

У НАЗК також повідомили, що обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до НАБУ.