На Банковій “покарали гривнею” чиновника, який “відправив” Зеленського до Литви замість Латвії

Чиновник Офісу Президента, який невірно написав країну, де з візитом перебував глава держави, отримав стягнення.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента (ОП) Кирило Тимошенко у Facebook.

"Учора в дописі на акаунті Офіс Президента України у соцмережах було допущено помилку в написанні назви країни, до якої глава держави здійснював офіційний візит. Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок", - написав він.

Тимошенко також перепросив за цю "помилку": "Просимо вибачення у читачів акаунту".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебував 17 жовтня у Латвії з одноденним офіційним візитом. Згодом на Facebook-сторінці ОП було опубліковано фотогалерею з візиту з написом: "Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва - найкращі кадри". Через деякий час підпис було виправлено.

Це вже не перший випадок географічної помилки з боку працівників Офісу Президента. Зокрема, під час візиту Володимира Зеленського до Канади на офіційному сайті Президента в програмі візиту було зазначено, що він перебуватиме в столиці Торонто, хоча столицею Канади є Оттава.