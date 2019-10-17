На Банковій “покарали гривнею” чиновника, який “відправив” Зеленського до Литви замість Латвії

На Банковій “покарали гривнею” чиновника, який “відправив” Зеленського до Литви замість Латвії

Укрінформ
Чиновник Офісу Президента, який невірно написав країну, де з візитом перебував глава держави, отримав стягнення.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента (ОП) Кирило Тимошенко у Facebook.

"Учора в дописі на акаунті Офіс Президента України у соцмережах було допущено помилку в написанні назви країни, до якої глава держави здійснював офіційний візит. Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок", - написав він.

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Тимошенко також перепросив за цю "помилку": "Просимо вибачення у читачів акаунту".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебував 17 жовтня у Латвії з одноденним офіційним візитом. Згодом на Facebook-сторінці ОП було опубліковано фотогалерею з візиту з написом: "Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва - найкращі кадри". Через деякий час підпис було виправлено.

Це вже не перший випадок географічної помилки з боку працівників Офісу Президента. Зокрема, під час візиту Володимира Зеленського до Канади на офіційному сайті Президента в програмі візиту було зазначено, що він перебуватиме в столиці Торонто, хоча столицею Канади є Оттава.

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