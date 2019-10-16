Українські копи приїхали на Генасамблею Інтерполу

Українські поліцейські беруть участь у 88-й сесії Генасамблеї Інтерполу.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"В м. Сантьяго (Республіка Чилі) стартувала 88-а сесія Генеральної Асамблеї Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу. Українську делегацію очолив начальник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Василь Неволя", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час сесії Асамблеї учасники обговорять актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.

Так, йдеться про подальший розвиток міжнародного поліцейського співробітництва у сферах протидії транснаціональній злочинності та удосконалення регіональної взаємодії правоохоронних органів держав-членів Інтерполу.