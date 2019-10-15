НАБУ повідомило про підозру раднику Кличка

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у недостовірному декларуванні колишньому народному депутату і раднику мера Києва Віталія Кличка Дмитру Білоцерківцю.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Слідством встановлено, що колишній нардеп не вніс у декларації за 2016 – 2017 роки об’єкти нерухомості у столиці вартістю 3,8 млн гривень, які перебували у власності та користуванні членів сім’ї”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 15 жовтня колишньому депутату повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Раніше на своїй сторінці у Facebook колишній нардеп від БПП і радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерківець написав, що НАБУ оголосило йому підозру у недостовірному декларуванні.