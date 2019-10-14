Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський привітав українських захисників з їхнім святом.

Про це він зазначив на сторінці у Facebook.

"Я ніколи не бачив війни зблизька, я не був пораненим, всі мої близькі убезпечені Вашою буденною мужністю. Те ще я відчуваю – визначає зміст слова вдячність, але воно не вміщає всі мої відчуття, дії і переконання, які в мене є завдяки Вам, захисникам нашої країни і моїм батькам", - зазначив Бородянський у привітанні.

Міністр пообіцяв щоденно принципово виборювати право нашої країни будувати майбутнє і бути вільною. "...обіцяю, що Міністерство культури, молоді та спорту, яке я тепер очолюю, щоденно - міліметр за міліметром - розвиватиме та вибудовуватиме нашу ідентичність, нашу пам'ять, мистецтво, спортивні здобутки, літературу і мову", - додав Бородянський.

Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.