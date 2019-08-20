Пішов з життя Уповноважений ВР у справах захисту прав військових

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко пішов з життя.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Мені важко повірити та змиритися з тим, що з життя передчасно пішов Олег Владиславович Трохименко – мій надійний друг та колега. Він був більше ніж моїм Представником у справах захисту прав військовослужбовців – він був моїм однодумцем, братом, надійним плечем і під час поїздок на лінію розмежування, і під час судів, де ми разом боролись за свободу наших громадян, перебуваючи на території країни-агресора", - зазначила вона.

За її словами, Трохименко був справжнім патріотом України, який до останнього дня боровся за звільнення та повернення з полону українських військових моряків.