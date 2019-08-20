Єврейські організації сподіваються на новий рівень відносин України з Ізраїлем

Єврейські організації України сподіваються на новий рівень відносин нашої країни з Ізраїлем, зокрема, у вирішенні гуманітарних питань.

Про це йдеться у спільному вітанні Єврейської конфедерації України (ЄКУ) й Асоціації єврейських організацій та громад (Вааду) України у зв’язку з візитом Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Україну.

"Сподіваємося, що переговори на вищому рівні допоможуть вирішити й проблеми, що іноді виникають при перетині кордонів Ізраїлю громадянами України і при відвідуванні ізраїльтянами нашої країни. Чекає на своє вирішення і ряд гуманітарних питань, адже понад 300 000 вихідців з України проживає нині в єврейській державі", - йдеться у вітанні.

Як зазначається, підписання низки міждержавних угод у перший день візиту Прем'єр-міністра Ізраїлю дає надію на ще тіснішу співпрацю між двома країнами.

"Цьому сприяє і нещодавнє підписання договору про Зону вільної торгівлі, сферу дії якого прем’єр-міністр Нетаньягу вже запропонував істотно розширити на благо обох країн", - наголошується у вітанні.

ЄКУ і Ваад України побажали успіху Президентові України Володимиру Зеленському та Прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу в їхніх спільних зусиллях щодо виведення на новий рівень відносин між двома країнами.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу перебуває з дводенним візитом у Києві. Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.

У перший день візиту було підписано низку двосторонніх документів, які стосуються співпраці в аграрній, освітній, культурній та інших сферах.