Міноборони передало ДБР та ГПУ матеріали щодо закупівлі бронетранспортерів для армії

Міністерство оборони України передало до ДБР та ГПУ матеріали стосовно виконання контрактів ДП «ХКБМ ім. О.О.Морозоваˮ на постачання бронетранспортерів БТР-4Е для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства.

“З метою захисту інтересів Міністерства оборони України, неупередженого та об’єктивного розгляду стану виконання контрактів ДП «ХКБМ ім. О.О.Морозоваˮ на постачання бронетранспортерів БТР-4Е для потреб Збройних Сил України, оборонним відомством надіслано звернення до Державного бюро розслідувань, а також передані відповідні матеріали до Генеральної прокуратури України”, - йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголошують, що жодним чином не намагаються приховати фактичний стан справ та готові у повному обсязі співпрацювати з правоохоронними та слідчими органами.

Раніше, 15 серпня 2019 року, на офіційному сайті Міноборони України було опубліковано заперечення на звинувачення щодо «блокування» зі сторони відомства закупівлі бронетранспортерів БТР-4Е та доведення ДП "ХКБМ ім. О.О.Морозоваˮ до банкрутства.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня 2019 року державний концерн “Укроборонпром” звинуватив Міністерство оборони України в ухваленні низки рішень, які начебто призведуть до знищення одного з підприємств оборонної промисловості - "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.Морозова".