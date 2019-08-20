МОЗ хоче збільшити термін проходження інтернатури

"Зміни, що почнуть впроваджуватися вже з 2020 року, наблизять систему підготовки лікарів до європейських стандартів та дозволять українським лікарям бути конкурентними на світовому рівні", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у МОЗ, інтернатура - це один з етапів підготовки лікаря. Після закінчення шостого курсу медичного університету та успішного складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, студент-медик повинен пройти практичну підготовку у закладі охорони здоров’я. Така підготовка протягом кількох років і називається інтернатурою.

Проте в Україні період інтернатури значно коротший, ніж, приміром, у США. "Зараз студенти різних спеціальностей проходять інтернатуру від одного до трьох років. Проект наказу пропонує збільшити тривалість інтернатури до трьох років для всіх спеціальностей, крім загальної стоматології. Стоматологи проходитимуть інтернатуру один рік. Крім того, після інтернатури планується, що лікарі будуть проходити резидентуру, яка триватиме відповідно до складності спеціалізації. У майбутньому український студент-медик матиме стільки ж років підготовки, як і його колеги за кордоном", - зазначили у МОЗ.

Водночас, пропонується зменшити кількість спеціальностей, за якими відбуватиметься набір до інтернатури - з 34 до 13.

"Експертна комісія МОЗ України визначила 13 загальних спеціальностей (акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби,загальна практика сімейна медицина, загальна стоматологія, медицина невідкладних станів, педіатрія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія, радіологічна онкологія та ядерна медицина, радіологія, хірургія), які стануть підготовчим етапом для подальшої вужчої спеціалізації. Наприклад, щоб стати нейрохірургом, студент повинен пройти інтернатуру за спеціальністю "хірургія", а згодом резидентуру за спеціальністю "нейрохірургія", - наголосили у МОЗ.

Будуть зміни і у підході до направлення на місце роботи після навчання у медвиші.

"На сьогодні студенти-медики, які навчалися на бюджетній формі навчання, можуть або скористатись можливістю розподілу, або знайти самостійно місце працевлаштування з проходженням інтернатури. Студенти-контрактники самі обирають місце проходження інтернатури і повинні принести гарантійний лист від медзакладу про зарахування до закладу освіти. Така система розподілу не відповідає європейським стандартам та збільшує корупційні ризики. Щоб унеможливити корупцію та дати рівні права всім студентам, пропонується запровадити розподіл за електронним реєстром за результатами Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Для студентів, які здають тільки ліцензійний іспит “КРОК 2”, рейтинговим показником буде результат складання цього іспиту", - зазначили у МОЗ.

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У відомстві також наголосили, що проходити інтернатуру випускник зможе лише в тих закладах охорони здоров’я, які відповідатимуть вимогам до баз стажування (потужна матеріально-технічна база та достатній пацієнтопотік), затвердженим МОЗ.