За квотою Державної судової адміністрації призначили члена ВККСУ

Членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Державної судової адміністрації призначено Андрія Солодкова.

Про це інформує портал Судова влада України.

“19 серпня 2019 року головою Державної судової адміністрації України за результатами спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", видано наказ № 295/к про призначення строком на чотири роки з дня призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Солодкова Андрія Андрійовича”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, Андрій Солодков понад 27 років працює в галузі права, кандидат юридичних наук. У період з 1996 року по 2019 рік працював на посаді судді Дзержинського районного суду міста Харкова, судді та голови Апеляційного суду Харківської області, судді та голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.