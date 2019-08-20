Мін’юст звільнив ректора Академії пенітенціарної служби

Міністерство юстиції розірвало контракт із ректором Академії пенітенціарної служби Олексієм Тогочінським, призначивши виконуючою обов'язки ректора Тетяну Денісову.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Сьогодні під час зустрічі з колективом Академії пенітенціарної служби України заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов оголосив наказ Міністерства юстиції України щодо дострокового припинення контракту з ректором Академії Олексієм Тогочінським через невиконання контракту і Статуту Академії. Також було представлено в.о. ректора Академії Тетяну Денисову”, - ідеться в повідомленні.

Відповідні накази опубліковані на сайті відомства.

Петухов також наголосив, що Мін’юст не планує перепрофілювання навчального закладу, переформатування або звільнення колективу.

На своїй сторінці у Facebook він пояснив, що розірвання контракту з ректором відбулося "через низьку якість освіти в Академії”.

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“За результатами звіту МОН Академія займає останні місця за якістю юридичної освіти. Близько половини випускників не можуть подолати мінімальний поріг правничого ЗНО”, - зауважив заступник міністра.

Він також розповів, що керівництво Академії відмовилося виконати наказ Мін'юсту, а працівників міністерства не допускали у приміщення. Тому довелося викликати поліцію з повідомленням про вчинення самоправства керівництвом Академії.