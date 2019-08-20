ВРП відмовилася розглядати у закритому режимі питання про відсторонення судді Вовка

Вища рада правосуддя відмовила захисникам судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка у задоволенні клопотання про закритий розгляд питання про його відсторонення з посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Таке рішення ухвалено на засіданні у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вища рада правосуддя ухвалила: в задоволенні клопотання про проведення розгляду клопотання в закритому засіданні відмовити”, - оголосив голова ВРП Володимир Говоруха.

До того представник Генеральної прокуратури Юлія Малашич внесла клопотання про відвід члена ВРП Олега Прудивуса, зазначивши, що у ГПУ є сумніви у його неупередженості.

Проте сам Павло Вовк висловив заперечення щодо задоволення цього відводу, заявивши, що він надуманий.

Однак ВРП задовольнила клопотання представників прокуратури, і Прудивус залишив засідання ради.

Водночас, у клопотанні представниці ГПУ про відвід ще одного члена ВРП Миколи Худика було відмовлено.

Як повідомлялося, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Читайте також: ВРП розгляне клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення двох суддів ОАСК

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

14 серпня 2019 року у ВРП повідомили, що до них надійшли клопотання заступника генерального прокурора України про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду України Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.