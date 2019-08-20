В Україні взяли на облік понад 1,4 млн переселенців

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб в Україні обліковано 1,4 млн переселенців з тимчасово окупованих районів Донбасу та АР Крим.

Про це інформує Мінсоцполітики.

“Станом на 19 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, узято на облік 1 401 447 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб на 12 серпня поточного року їх кількість становила 1 млн 399 тис. 550.