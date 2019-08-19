Доля Інстиуту нацпам'яті залежить від нового уряду - В'ятрович

“Я впевнений, що з роботою, яку ми провели за ці п'ять років, вже нічого не буде. Декомунізацію вже ніхто назад не поверне. Тим паче, що ми отримали дуже правильне рішення Конституційного суду, який визнав конституційність цього закону”, - сказав В’ятрович.

Він зазначив, що майбутнє Інституту національної пам’яті буде вирішуватися за результатами того, як буде сформований уряд вже у вересні.

“Виходячи з того, що ми будемо мати абсолютну більшість від партії "Слуга народу", то очевидно, що саме від рішення цієї партії і буде залежати майбутнє Інституту. У мене не дуже оптимістичні прогнози, зважаючи на те, які заяви щодо гуманітарної політики, питань, пов'язаних з політикою національної пам’яті, звучать в оточенні пана Зеленського. Як мінімум, ці заяви свідчать про нерозуміння важливості такої політики і такого інструмента, як Інститут національної пам'яті. Але поки що говорити про це зарано”, - заявив він.

Водночас В’ятрович додав, що Інституту національної пам’яті провів велику інформаційну роботу: десятки виставок, десятки тисяч накладів видань, аудіо- та відеопродуктів, які також є незворотніми змінами.

“Я думаю, що проведена нами робота буде гарантією того, що спроби розвернути країну на 180 градусів у питаннях гуманітарної політики будуть невдалими. Як би цього не хотіли окремі відверто проросійські політики”, - сказав голова УІНП.

В’ятрович також наголосив, що протягом п'яти років Інститут національної пам’яті мав абсолютну більшість підтримки в парламенті, підтримку в Адміністрації президента, Кабміні.

“Інститут був ефективним саме тому, що мав різносторонню підтримку. В теперішній ситуації я сумніваюся, що це реально”, - зауважив він.