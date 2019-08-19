Сьогодні ми відзначаємо одне з найбільших свят Церкви Христової

Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

Христос постав перед Своїми учнями на горі Фавор в надзвичайному вигляді: Його обличчя засяяло, а одяг став білосніжним та блискучим. І пролунав при цьому голос Божественного Отця з небес: "Цей є Син Мій Улюблений, в Якому Моє благовоління; Його слухайте" (Мф. 17: 5). Що, власне, Господь Ісус Христос засвідчив людству Своїм Преображенням? Спаситель показав людині славу Свого Божества, перебуваючи у людській плоті, а також повноту благодаті, яка очікує на праведників у Царстві Божому. Напередодні важких випробувань – страждань та Хресної смерті – Господь засвідчив, що приймає їх добровільно, а не під тиском обставин, і що ці страждання необхідні для того, аби очистити від влади гріха і преобразити людську природу, відкривши шлях до просвічення і всім нам.

Милосердний і преблагий Господь наш Ісус Христос прийшов у цей світ, щоби докорінно змінити людське життя, огорнувши його безмежною любов’ю. Одним з проявів цієї любові є плоди, які з благословення Божого земля вирощує нам на благо. Пам’ятаймо про це під час богослужінь, під час освячення цих дарів, які приносимо сьогодні у храми, адже, благословляючи принесені плоди, ми віддаємо подяку Творцю, наповнюємо Божою благодаттю й радістю наше життя, яке кожен із нас може преобразити на славу Божу.

Митрополит Епіфаній, Fb