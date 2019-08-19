Мер Дніпра пояснив, чому не задекларував свій перший мотоцикл

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про перший мотоциклі Хонда "VTX 1800", в незадекларуванні якого його звинуватили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про це Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він отримав офіційні претензії, які прийшли поштою на домашню адресу. І серед інших згадав про свій перший мотоцикл.

"Але я забув його. Свій перший мотоцикл. Який 2003 року я продав за генеральним дорученням вірменину з Судака на ім'я Арам. Хонда "VTX 1800"... І саме його знайшло Національне агентство з питань запобігання корупції. Через 16 років мені нагадали про Нього. Через пресу. Що я сховав його від народу", - повідомив Філатов.

Укрінформ раніше повідомляв, що за інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами перевірки декларацій Бориса Філатова за 2016 і 2017 роки було встановлено, що дніпровський мер не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл і судно, що належать йому на праві власності, і земельну ділянку, що належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині. Крім того, зазначив недостовірні відомості про джерело й розмір власного доходу і доходу дружини.

Так, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 роки становить понад 485 тис. грн і 519 тис. грн відповідно.