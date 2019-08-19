Мер Дніпра пояснив, чому не задекларував свій перший мотоцикл

Мер Дніпра пояснив, чому не задекларував свій перший мотоцикл

Укрінформ
Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про перший мотоциклі Хонда "VTX 1800", в незадекларуванні якого його звинуватили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про це Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він отримав офіційні претензії, які прийшли поштою на домашню адресу. І серед інших згадав про свій перший мотоцикл.

"Але я забув його. Свій перший мотоцикл. Який 2003 року я продав за генеральним дорученням вірменину з Судака на ім'я Арам. Хонда "VTX 1800"... І саме його знайшло Національне агентство з питань запобігання корупції. Через 16 років мені нагадали про Нього. Через пресу. Що я сховав його від народу", - повідомив Філатов.

Читайте також: Новий міст у Дніпрі за 2 місяці: зразки бетону перевірить прокуратура

Укрінформ раніше повідомляв, що за інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами перевірки декларацій Бориса Філатова за 2016 і 2017 роки було встановлено, що дніпровський мер не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл і судно, що належать йому на праві власності, і земельну ділянку, що належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині. Крім того, зазначив недостовірні відомості про джерело й розмір власного доходу і доходу дружини.

Так, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 роки становить понад 485 тис. грн і 519 тис. грн відповідно.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-