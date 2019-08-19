В Україні запустили інформкампанію для безпечних покупок онлайн

Міністерство юстиції розпочало кампанію “Споживач в мережі”, присвячену захисту прав споживача під час купівлі товарів та послуг онлайн.

Про це ідеться на сторінці відомства у Twitter.

“Друзі, в рамках “Я маю право!” розпочинаємо кампанію “Споживач в мережі”, присвячену захисту прав споживача при купівлі товарів та послуг онлайн”, - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що перші підготовлені матеріали містять інформацію про основні правила придбання товарів та замовлення послуг в Інтернеті, зокрема — рекомендації, на що звертати увагу під час вибору інтернет-магазину для купівлі товару та що необхідно з’ясувати перед покупкою.