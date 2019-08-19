За останні роки на українську школу вклали понад 7 мільярдів - Гройсман

За останні роки в оновлення освітньої галузі в Україні було вкладено понад 7 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи", повідомляє кореспондент Укрінформа.

"За декілька років в нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів гривень. Через державний фонд регіонального розвитку, через субвенції соціально-економічного розвитку у нас постали сотні і тисячі модернізованих, реконструйованих або побудованих садочків та шкіл. Ми маємо зробити так, щоб єдиний освітній простір був сформований. Розв'язання проблем у освітній галузі мають стати чітким пріоритетом на новий політичний період, наступні 5 років. Дуже важливо не зупинятися і продовжувати все те, що вже було зроблено", - сказав Гройсман.

Конференція "Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи" / Фото: kmu.gov.ua