Підтримувати українську мову потрібно “методом пряника” - Разумков

Підтримувати українську мову необхідно, діючи “методом пряника”.

Таке переконання висловив голова партії "Слуга народу" Олександр Разумков в інтерв'ю НВ.

"Я прибічник того, щоб підтримувати українську державну мову, але діяти механізмом пряника, як і говорив Президент Зеленський", - сказав він.

Разумков уточнив, що йдеться про запровадження пільг на виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, який створює україномовний контент.

Водночас, за його словами, в Україні настільки багатокультурна нація, що "з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури".

У контексті свого нещодавнього інтерв'ю російському виданню "Коммерсант" голова СН зауважив, що дуже давно не давав інтерв'ю російським ЗМІ, але "готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні".