Розгляд справи Катерини Гандзюк перенесли до Одеси

Розгляд справи загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк перенесли до Одеси. Однак підготовче засідання, призначене на 16 серпня, не відбулося.

Про це повідомляє "Думська".

"Провадження, яке розглядатиме Приморський суд Одеси, стосується фігуранта Ігоря Павловського, якого звинувачують у приховуванні тяжкого злочину. Родичі загиблої подали клопотання про визнання їх потерпілими у цій справі. Однак ні прокурор, ні підозрюваний до суду не з'явилися. Наступне засідання призначене на 22 серпня", - йдеться у повідомленні.

За словами батька Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка, «тактика Павловського і адвоката така, що необхідно всіляко впливати на те, аби судові засідання не проводилися доти, поки всім це не набридне, і сюди перестануть ходити активісти, журналісти, потерпілі».

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення нанесення тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювач та посібник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, посібники Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.

У липні в Генпрокуратурі заявили, що передали до суду обвинувальний акт щодо Павловського.