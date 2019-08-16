Розгляд справи Катерини Гандзюк перенесли до Одеси
Про це повідомляє "Думська".
"Провадження, яке розглядатиме Приморський суд Одеси, стосується фігуранта Ігоря Павловського, якого звинувачують у приховуванні тяжкого злочину. Родичі загиблої подали клопотання про визнання їх потерпілими у цій справі. Однак ні прокурор, ні підозрюваний до суду не з'явилися. Наступне засідання призначене на 22 серпня", - йдеться у повідомленні.
За словами батька Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка, «тактика Павловського і адвоката така, що необхідно всіляко впливати на те, аби судові засідання не проводилися доти, поки всім це не набридне, і сюди перестануть ходити активісти, журналісти, потерпілі».
Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.
За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.
11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.
25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення нанесення тілесних ушкоджень".
7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювач та посібник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, посібники Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.
У липні в Генпрокуратурі заявили, що передали до суду обвинувальний акт щодо Павловського.