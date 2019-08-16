Допит Порошенка, провал "Динамо" та Медовий Спас

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Павло Багмут

У понеділок, 12 серпня, п'ятий президент України Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань. Як cказав у коментарі Укрінформу в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко, слідчий мав намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий". Допит тривав дві з половиною години. Увесь цей час під будівлею ДБР тривали акції противників і прибічників експрезидента.

Фото: Павло Багмут

Футболісти київського "Динамо" зіграли у вівторок, 13 серпня, внічию 3:3 з бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: Павло Багмут

Перша гра у Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь бельгійців, які й пройшли до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Динамо" ж гратиме у другому за рангом євротурнірі - Лізі Європи УЄФА. Після гри клуб оголосив про відставку з посади головного тренера Олександра Хацкевича. Новим наставником "біло-синіх" став Олексій Михайличенко. На фото: вболівальники ФК "Брюгге" під час матчу команди проти "Динамо".

Фото: Данііл Шамкін

У столиці тривали засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Група, зокрема, визначила перелік із 23 майбутніх профільних комітетів Верховної Ради та їхніх назв.

Фото: Віктор Кошмал

Православні цього тижня відсвяткували Медовий Спас, або Маковія. Віряни традиційно несли до церкви на освячення букети з польових квітів, мед, мак і воду. На фото: учасники святкової служби з нагоди Медового Спаса в храмі Михаїла і Федора в Чернігові.

Фото: Володимир Тарасов

Мусульмани ж відзначили одне зі своїх найголовніших свят - Курбан-байрам. На фото: конкурс "Вгадай свою маму" під час святкування Курбан-байраму на території мечеті Ар-Рахма в Києві.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік гладить собаку в межах благодійного проєкту "Друг Героя", спрямованого на тренування собак для ветеранів Збройних сил України та добровольчих батальйонів, на території Київського військового госпіталю.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Курсант-першокурсник Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" під час виконання вправи "обкатка танком" в межах навчань напередодні складання військової присяги на Харківщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Хлопчик купається в Азовському морі в смт Кирилівка Запорізької області.

Фото: Дмитро Смольєнко

Запорізька атомна електростанція в Енергодарі.

Фото: Юлій Зозуля

Чоловік рибалить на тлі яхт учасників 5-го етапу вітрильної регати "Літня" в Черкасах.

Фото: Микола М'якшиков

Гравець чернігівського ФК "Десна" під час розминки перед початком матчу 3-го туру УПЛ проти СК "Дніпро-1" в Дніпрі.

Фото: Микита Пархоменко

Стронгмен Євген Павлов тягне вантажівку під час фестивалю "Сильні України" на Хрещатику в Києві.

Фото: Микита Пархоменко

Учасники змагання з бамперболу на стадіоні імені Віктора Баннікова в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Територія виноградника в Берегівському районі Закарпаття.