Допит Порошенка, провал "Динамо" та Медовий Спас
У понеділок, 12 серпня, п'ятий президент України Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань. Як cказав у коментарі Укрінформу в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко, слідчий мав намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий". Допит тривав дві з половиною години. Увесь цей час під будівлею ДБР тривали акції противників і прибічників експрезидента.
Футболісти київського "Динамо" зіграли у вівторок, 13 серпня, внічию 3:3 з бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Перша гра у Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь бельгійців, які й пройшли до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Динамо" ж гратиме у другому за рангом євротурнірі - Лізі Європи УЄФА. Після гри клуб оголосив про відставку з посади головного тренера Олександра Хацкевича. Новим наставником "біло-синіх" став Олексій Михайличенко. На фото: вболівальники ФК "Брюгге" під час матчу команди проти "Динамо".
У столиці тривали засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Група, зокрема, визначила перелік із 23 майбутніх профільних комітетів Верховної Ради та їхніх назв.
Православні цього тижня відсвяткували Медовий Спас, або Маковія. Віряни традиційно несли до церкви на освячення букети з польових квітів, мед, мак і воду. На фото: учасники святкової служби з нагоди Медового Спаса в храмі Михаїла і Федора в Чернігові.
Мусульмани ж відзначили одне зі своїх найголовніших свят - Курбан-байрам. На фото: конкурс "Вгадай свою маму" під час святкування Курбан-байраму на території мечеті Ар-Рахма в Києві.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Чоловік гладить собаку в межах благодійного проєкту "Друг Героя", спрямованого на тренування собак для ветеранів Збройних сил України та добровольчих батальйонів, на території Київського військового госпіталю.
Курсант-першокурсник Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" під час виконання вправи "обкатка танком" в межах навчань напередодні складання військової присяги на Харківщині.
Хлопчик купається в Азовському морі в смт Кирилівка Запорізької області.
Запорізька атомна електростанція в Енергодарі.
Чоловік рибалить на тлі яхт учасників 5-го етапу вітрильної регати "Літня" в Черкасах.
Гравець чернігівського ФК "Десна" під час розминки перед початком матчу 3-го туру УПЛ проти СК "Дніпро-1" в Дніпрі.
Стронгмен Євген Павлов тягне вантажівку під час фестивалю "Сильні України" на Хрещатику в Києві.
Учасники змагання з бамперболу на стадіоні імені Віктора Баннікова в Києві.
Територія виноградника в Берегівському районі Закарпаття.