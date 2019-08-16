Рада суддів рекомендувала 16 кандидатів на посаду судді КСУ

Рада суддів України рекомендувала 16 із 33 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, які обиратимуться делегатами XVII позачергового з'їзду суддів України.

Про це інформує пресслужба РСУ.

“Рада суддів України завершила співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України, які обиратимуться делегатами XVII позачергового з'їзду суддів України. У процесі обговорення і за результатами голосування рекомендації отримали 16 кандидатів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до співбесід були допущені 33 кандидати.

Так, упродовж 15 серпня співбесіду пройшли 22 кандидати, а 16 серпня - 11 кандидатів, 16 - отримали рекомендації на обрання делегатами XVII позачергового з'їзду суддів України.

Таким чином, РСУ рекомендувала:

суддю Київського апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка, адвоката Вадима Беляневича, суддю Донецького апеляційного суду Ростислава Гєрцика, професора кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка Оксану Грищук, головного консультанта науково-аналітичного відділу КСУ Наталію Денисенко, суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Оксану Епель, суддю ВССУ Єлизавету Євграфову, голову Херсонського апеляційного суду Олександра Коровайка, суддю Верховного Суду України Миколу Короткевича, суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Олексія Огурцова, суддю Верховного Суду Олександра Прокопенка, суддю Верховного Суду Олену Ситнік, суддю Апеляційного суду Чернігівської області у відставці Тагієва Садіг Рза огли, голову Волинського апеляційного суду Петра Філюка, суддю Вищого адміністративного суду України Юрія Цвіркуна та суддю ВССУ у відставці Галину Юровську.

Як відомо, остаточне рішення про обрання судді КСУ ухвалять делегати з'їзду.

XVII позачерговий з'їзд суддів України, який відбудеться 29-30 жовтня в Києві, має обрати трьох суддів Конституційного Суду.