Українці та греки виконали піснеспіви в Салоніках — ПЦУ

У Салоніках в Греції 15 серпня в храмі було відслужено урочисту Божественну літургію, під час якої лунали піснеспіви грецькою та українською мовами.

Божественна літургія проводилася з нагоди великого дванадесяте свята Успіння Пресвятої Богородиці, повідомляє пресслужба Православної церкви України.

"За богослужінням молились прочани з України, які у ці дні звершують прощу до Греції. Це паломництво відбувається за сприяння архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона та організоване паломницьким центром "Воскресіння". Піснеспіви святковго богослужіння звучали грецькою та українською мовами, в чому вбачається духовних зв’язок двох православних народів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що божественну літургію очолив єпископ Ольвійський Епіфаній (Дімітріу).

Як інформує пресслужба ПЦУ, з благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія та митрополита Лангадського Іоана в літургії взяли участь клірики Рівненської єпархії протоієрей Миколай Капітула та протоієрей Василій Рудніцький, а також клірик Львівської єпархії протоієрей Богдан Сливка.

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У Церкві додали, що на закінчення єпископ Епіфаній (Дімітріу) привітав українських прочан на Еладській землі та подякував усім присутнім за спільну молитву.

Фото: www.pomisna.info