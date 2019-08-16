Засудженому в Італії нацгвардійцю Марківу виповнюється 30 років

Військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу, засудженому в Італії до 24 років ув'язнення, сьогодні виповнюється 30 років.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook.

"З днем народження, Віталій Марків! Наш герой, наш красень, наш захисник, вся Україна чекає тебе вдома! І в цей день ми хочемо побажати скорішого повернення!" - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув'язнення.

30 червня 2017 року Марківа заарештували в аеропорту Болоньї. Його обвинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Обидва загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним присуд італійського суду нацгвардійцю Марківу. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину Марківа.