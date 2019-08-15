Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка

Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка

Укрінформ
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

“15.08.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого та з урахуванням вимог ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - написала вона.

За словами Сарган, досудове розслідування щодо Захарченка триває.

Вона нагадала, що Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексглави МВС Захарченка в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників; організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва у період з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014 року та терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

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Як повідомлялося, Захарченко очолював МВС з 2011 по 2014 рік. Після Революції гідності він втік до Росії.

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