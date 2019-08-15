Доставка преси може подорожчати на 12-15% з 1 січня

Проєкт наказу Мінінфраструктури щодо тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань передбачає подорожчання послуги приймання та доставки преси Укрпоштою на 12-15% із 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрпошта”.

“Міністерство інфраструктури оприлюднило проєкт наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через Укрпошту з 1 січня 2020 року... Для забезпечення мінімального рівня собівартості та стабільної роботи національного поштового оператора тариф зміниться в середньому на 12-15%”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за умови сталої видавничої вартості видань зміна тарифу на приймання та доставку періодичних друкованих видань значно не вплине на остаточну ціну видання.

Так, вартість шостимісячної передплати загальнодержавного видання після зміни тарифу збільшиться зі 180 грн до 189,96 грн, обласного видання — із 135 грн до 140,04 грн, районного видання — із 120 грн до 124,38 грн. Водночас тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців зміниться на 1,85 грн – із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Вартість тарифу для видань, на які поширюється дія статті 9 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», має становити не більше 40% собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання. Якщо редакції не змінять собівартості видання, ухвалений наказ не вплине на вартість послуг з приймання та доставки цих видань.

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За словами генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського, тарифи на доставку друкованих видань зростатимуть і далі, зокрема у зв’язку з необхідністю підвищення заробітної платні працівникам.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт наказу «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» Міністерство інфраструктури України оприлюднило 9 серпня 2019 року. Громадське обговорення документу триватиме до 9 вересня цього ж року. Національна спілка журналістів України вже висловила своє обурення з приводу підвищення тарифів Укрпошти.