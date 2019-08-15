Майже половина школярів "середньо" здали ДПА з української

Майже 44% випускників шкіл склали державну підсумкову атестацію з української мови та літератури на середньому рівні, 17% знають українську на початковому рівні.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

"Оскільки українську мову писали всі абітурієнти, ми можемо говорити про те, що ці дані є найповнішими щодо всіх наших випускників. Левова частка абітурієнтів демонструють опанування цим предметом на середньому рівні (43,7%). Трохи більше чверті отримали оцінки достатнього рівня (27,1%), 12,2% мають оцінки високого рівня, при тому що 17% мають оцінку у свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти на рівні 1,2 або 3 балів”, - сказав Бойко.

В 11 класі випускники шкіл складають обов'язкове ЗНО з української мови та літератури, результати якого зараховуються як державна підсумкова атестація.