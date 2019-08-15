В Україні встановлять нові норми площі камер у судах

Мінрегіон планує оновити державні будівельні норми (ДБН) щодо проєктування будівель судів і планує прописати чіткі вимоги до площі камер у конвойному приміщенні суду, виходячи з розрахунку не менше 4 м² на одну особу.

Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє пресслужба відомства.

“Сьогодні згідно з чинними нормами ДБН камери для підсудних в конвойних приміщеннях судів мають бути не менше 4 м². Але при цьому не визначено, на яку кількість людей можуть бути розраховані такі камери. Якщо зважати на те, що більшість будівель судів, а саме близько 80% знаходяться у пристосованих приміщеннях, то по факту в таких камерах на 1 людину припадає 0,8 м², а то й навіть 0,5 — 0,7 м². Звичайно, що такі умови утримання підсудних є неприпустимими. І мають бути забезпечені основні права і свободи громадян. Тому зараз плануємо переглянути ці норми та адаптувати їх до сучасних європейських”, — наголосив Парцхаладзе.

Він додав, що в оновлених ДБН будуть прописані чіткі вимоги до площі камер у конвойному приміщенні суду — не менше 4 квадратних метрів на одну особу.

Зазначається, що ДБН В.2.2-26:2010 “Будинки і споруди. Суди” встановлюють вимоги до проєктування нових і реконструкції наявних будинків під суди, а також приміщень судів, вбудованих у будинки іншого призначення.