Кабмін ухвалив постанову, що дозволить посилити соцзахист переселенців
Відповідна постанова "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і № 509" ухвалена на засіданні в середу, інформують у Мінсоцполітики.
“Реалізація акта дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги”, - ідеться в повідомленні.
Зокрема, постановою передбачено врегулювати питання виплати грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, АТ "Укрпошта" з доставкою за фактичним місцем проживання / перебування таких осіб.
Окрім того, передбачено надати право на отримання грошової допомоги особам, які досягли пенсійного віку, та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, також - підвищити загальний розмір грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю).