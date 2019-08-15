Кабмін ухвалив постанову, що дозволить посилити соцзахист переселенців

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, реалізація якої дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги.

Відповідна постанова "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і № 509" ухвалена на засіданні в середу, інформують у Мінсоцполітики.

“Реалізація акта дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, постановою передбачено врегулювати питання виплати грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, АТ "Укрпошта" з доставкою за фактичним місцем проживання / перебування таких осіб.

Окрім того, передбачено надати право на отримання грошової допомоги особам, які досягли пенсійного віку, та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, також - підвищити загальний розмір грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю).