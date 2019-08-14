Кабмін виділить 250 мільйонів для погашення заборгованості по зарплаті шахтарям

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 250 млн. грн для часткового погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям.

Про це 14 серпня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні відбулося засідання Кабінету міністрів України на якому було прийнято рішення про виділення 250 млн. грн для часткового погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям. На 12.08 ця заборгованість становить 923,4 млн. грн», - повідомив профспілковий лідер.

Перед цим він писав, що з метою привернути увагу до факту не виплачування заробітної плати гірники шахт «Курахівська» та «Україна» 14 серпня перекрили автомобільний шлях міжнародного значення в районі населеного пункту Даченське у Донецькій області, і в цьому місці відсутня можливість об'їзду.

До того гірники цих двох шахт декілька днів перекривали дорогу в районі села Новоселидівка, вимагаючи погашення заборгованої їм заробітної плати.

12 серпня він повідомляв, що гірники перекривають цю автодорогу, вимагаючи повного погашення заборгованості із зарплати — шахтарям не було виплачено 22% зарплати за травень, також повністю не виплачені гроші за червень і липень.

А зранку 8 серпня шахтарі «Курахівської» блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя і були налаштовані протестувати до тих пір, поки не отримають зароблених коштів.

Волинець також інформував, що гірники шахти «Курахівська» 5 серпня пішою ходою дійшли до будівлі ДП «Селидіввугілля» та зустрілися із гендиректором підприємства, який повідомив, що кошти для виплати заборгованості із заробітної плати з’являться лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, який наразі перебуває у відпустці.

Читайте також: Гірники досі перекривають дорогу поблизу Новоселидівки

Але гірників не задовільнила ця відповідь. Того ж дня у Донецькій ОДА гірників шахти «Курахівська» запевнили, що за два дні вирішать питання з виплати їм заборгованої заробітної плати.

Як повідомлялося, заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні становить понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді наразі не отримали.

2 серпня на Донеччині гірники шахт «1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи виплати заробітної плати.