Постраждалі учасники АТО і сім'ї загиблих отримають понад 18 мільйонів

Кабінет міністрів виділить 18,6 млн грн одноразової допомоги для 11 постраждалих учасників АТО і 11 сімей загиблих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"14 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виплату 18,6 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у антитерористичній операції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на виплату одноразової допомоги членам сімей 11 загиблих передбачено 13 млн грн, а для 11 осіб, які отримали інвалідність, - 5,6 млн грн.

Кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду Державного бюджету.