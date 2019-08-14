"Будинки ветеранів" мають працювати у кожному обласному центрі - Мінветеранів

В Україні у чотирьох областях працюють пілотні проекти "Будинку ветеранів", і такі центри мають існувати в кожному обласному центрі.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявила заступниця міністра у справах ветеранів Оксана Коляда.

"Я сподіваюсь дуже, що зараз, завдячуючи нашим міжнародним партнерам, ми зможемо якісно запустити ці пілоти в чотирьох наших регіонах, а потім поширити і масштабувати на всю Україну. Такі центри мають бути, як мінімум, в кожному обласному центрі. І наголошу, що це не суто якась державна ініціатива, це майданчик комунікації і об'єднання зусиль державних і недержавних інституцій - аби надати якісні сервіси і послуги нашим ветеранам, а також діючим силовикам, які знаходяться в стадії переходу від військової до цивільної кар'єри", - зазначила вона.

Презентація звіту за результатами моніторингових візитів до "Будинків ветеранів" в Укрінформі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Коляда зауважила, що такий "Будинок ветерана" має стати комунікаційним майданчиком між Мінветеранів, органами соцзахисту, медичними установами, реабілітаційними центрами та будь-якими недержавними організаціями, які надають сервіс чи послуги ветеранам.

"Наразі наш проект охоплює 4 регіони - це Одеська, Житомирська, Рівненська та Миколаївська області. В цьому проекті ми підтримуємо ветеранські спільноти цих областей для того, щоб вони змогли зорганізуватись та створити свої будинки ветеранів у вказаних регіонах... Ми маємо намір зробити як дорожні карти створення таких просторів, так і стандарти діяльності ветеранських просторів", - розповіла представниця проекту "Радник", експерт з адвокації Ірина Лоюк.

Вона наголосила, що будь-який ветеранський простір має бути ініціативою самих ветеранів в регіоні. "Ми дуже сподіваємось, що наш проект, наші результати стануть у нагоді іншим ветеранам, іншим регіонам і ми зможемо розповсюдити ці можливості в усі регіони України", - додала Лоюк.

Ініціатива "Будинки ветеранів" започаткована Міністерством у справах ветеранів та реалізується у співпраці з регіональними неурядовими організаціями.

Ініціатива зосереджена на наданні допомоги ветеранам АТО/ООС та їхнім сім'ям з метою забезпечення їхньої ефективної реінтеграції у мирне життя. Це включає заохочення активної участі у соціально-економічному розвитку місцевих громад шляхом довгострокового підходу, що реалізується у три етапи.