Мінкультури передасть своїм наступникам Transition book

Міністр культури Євген Нищук вважає, що під його керівництвом відомство має вагомі здобутки, і важливо, щоб ця тенденція зберігалася і розвивалася.

На цьому він наголосив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зроблено немало. Зробити треба ще більше. Всі напрацювання ми передамо тим, хто працюватиме далі. Знову-таки, вперше в історії, цивілізовано, у вигляді перехідного звіту - Transition book. У цьому звіті буде наш позитивний досвід, який ми просимо наступників втримати, зберегти і примножувати”, - сказав Нищук, прозвітувавши за роботу відомства.

Він зазначив, що вірить у незворотність змін, які відбулися за цей час, та в щасливе і стабільне майбутнє України.