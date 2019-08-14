В Україні — сезонне зниження захворюваності на кір

В Україні спостерігається сезонне зниження захворюваності на кір, проте восени можливе зростання показників.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська.

«У пік епідемії в Україні занедужувало по 500 людей на день. В основному, в Київській, Львівській, Сумській, Хмельницькій областях. Нині в цілому спостерігається зниження, з невеликими коливаннями, показників захворюваності на кір. Це сезонне (літнє) зниження захворюваності », - зазначила професор Голубовська.

За її словами, інфекціоністи очікують підйом захворюваності з початку осені.

«Можливо, з вересня почнеться невеликий підйом. А що буде в регіонах, які були менше задіяні поки в процесі поширення кору (це східні регіони України), прогнозувати складно: все залежить від рівнів імунного прошарку населення тощо. Ці дослідження ніхто не проводить », - сказала інфекціоніст.

За її словами, Київ був одним з регіонів з найбільшою захворюваністю на кір.

У столиці, після зниження, в інфекційні відділення починають надходити хворі з кором.

«Зараз, після зниження показників, спостерігається невелике зростання захворюваності. Є й тяжкі хворі », - сказала професор Голубовська.

Як повідомляв Укрінформ, за даними директора Департаменту охорони здоров'я м Київ Валентини Гінзбург, у столиці спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. Так, за її словами, за 6 місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5000 осіб, з яких майже 3000 - дорослі. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Крім того, за даними Гінзбург, цього року від кору померло двоє дорослих, які не були щеплені і звернулися до лікарів надто пізно.