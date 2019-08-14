В Україні — сезонне зниження захворюваності на кір
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська.
«У пік епідемії в Україні занедужувало по 500 людей на день. В основному, в Київській, Львівській, Сумській, Хмельницькій областях. Нині в цілому спостерігається зниження, з невеликими коливаннями, показників захворюваності на кір. Це сезонне (літнє) зниження захворюваності », - зазначила професор Голубовська.
За її словами, інфекціоністи очікують підйом захворюваності з початку осені.
«Можливо, з вересня почнеться невеликий підйом. А що буде в регіонах, які були менше задіяні поки в процесі поширення кору (це східні регіони України), прогнозувати складно: все залежить від рівнів імунного прошарку населення тощо. Ці дослідження ніхто не проводить », - сказала інфекціоніст.
За її словами, Київ був одним з регіонів з найбільшою захворюваністю на кір.
У столиці, після зниження, в інфекційні відділення починають надходити хворі з кором.
«Зараз, після зниження показників, спостерігається невелике зростання захворюваності. Є й тяжкі хворі », - сказала професор Голубовська.
Як повідомляв Укрінформ, за даними директора Департаменту охорони здоров'я м Київ Валентини Гінзбург, у столиці спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. Так, за її словами, за 6 місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5000 осіб, з яких майже 3000 - дорослі. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Крім того, за даними Гінзбург, цього року від кору померло двоє дорослих, які не були щеплені і звернулися до лікарів надто пізно.