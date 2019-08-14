З початку року ДСНС виявила понад 500 авіабомб
Укрінформ
Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 55 виїздів, під час яких виявили 432 боєприпаси, зокрема 16 авіаційних бомб.
Про це повідомляє ДСНС.
“З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 34 тис. 457 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 517 авіаційних бомб”, - ідеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, тривають роботи з розмінування визволених територій Донецької та Луганської областей.
Так, упродовж 12 серпня підрозділами ДСНС на території Донецької області в зоні ООС було обстежено 5,46 га території, виявлено 16 вибухонебезпечних предметів.
Цього ж дня на Луганщині піротехнічними розрахунками ДСНС було перевірено місцевість у Станиці Луганській, обстежено 0,25 га території, де виявлено та знищено три одиниці вибухонебезпечних предметів.