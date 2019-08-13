Супрун розповіла про фейкові пілотні проєкти Академії меднаук

"Кілька днів тому заклади НАМНУ та ДУС (Державне управління справами) вкотре вирішили виключити з переліку тих закладів, що підлягають автономізації. Цього разу на урядовому комітеті під головуванням Степана Кубіва прийняли рішення внести зміни до постанови МОЗ України. Представників від Міністерства охорони здоров'я на це засідання запрошено не було. Тобто нас умисно "забули" спитати щодо змін до нашої ж постанови", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах НАМНУ, за їхньою ж ініціативою, проходить "пілот" для відпрацювання механізму оплати медичних послуг ще з 2017 року.

"Його запустили, щоби якнайшвидше почати відпрацьвувати нову методику формування тарифів на медпослуги. Принаймні так звучала офіційна аргументація. У перший рік "пілоту" гроші взяли, але нічого не прорахували. Ми отримали звіт, який вказував, що, по суті, "пілот" — це фейк. МОЗ України надало нову методику розрахунку вартості послуг. Це міжнародно визнана методика, яку використовують 27 країн світу. Пізніше вона була затверджена Постановою КМУ 27 грудня 2017 року як загальна для всіх медичних закладів в країні. Її ж використовує Національна служба здоров’я України при підготовці до старту Програми медичних гарантій у 2020 році", - зазначила Супрун.

За її словами, заклади НАМНУ не використовують методику для формування тарифів на послуги, а беруть "авторські" методики, як правило, вигідні тим, хто їх робив.

"Ціни беруться "зі стелі", а на це видаються бюджетні гроші. Це субсидіювання закладів НАМНУ, які не хочуть по-чесному прорахувати і задекларувати вартість своїх послуг, бо потребують постійної можливості маніпулювати цими цифрами. На другий рік почався новий етап пілотного проєкту, про результати якого ми досі не отримали звіт. Тепер цей "пілотний проєкт" планують вкотре продовжити ще на рік з бюджетом у більше ніж пів мільярда грн. Дуже сумнівна унікальність послуг, про які заявляють у рамках "пілоту", - написала Супрун.

Вона наголосила: насправді надаються ті послуги, які можна отримати в обласних та міських медичних закладах.

"До прикладу, у продовженні "пілоту" на 2020 рік пропонують робити звичайні аналізи, видалення фурункулів чи навіть ліпосакції (оплата яких бюджетними коштами взагалі недоцільна). Ми проти витрачання бюджетних коштів на фейкові "пілоти". Гроші платників податків мають йти за пацієнтами туди, де надаються послуги. Лише так працює єдиний медичний простір. Без жодних закритих систем для окремих каст чи привілейованих груп, як у Совєцькому Союзі. Без телефонного права і зв’язків", - заявила Супрун.

На її переконання, замість фейкових "пілотів" закладам НАМНУ варто автономізуватися й укласти договори з НСЗУ.

"З 2020 року вони не будуть обмежені власним бюджетом і зможуть отримувати кошти за кожного пацієнта, якого пролікують, за чесними тарифами, встановленими НСЗУ. Зміни умов для НАМНУ та ДУС, які пропонує внести Степан Кубів, у жодному разі не будуть нами підтримані. У багатьох людей у владних колах досі викликають неабияке збудження спогади про "чєтвьортає управлєніє" МОЗ УССР. Воно займалося лікуванням вищої номенклатури Компартії, Ради міністрів та іншого керівництва. Але ці часи вже давно у минулому", - наголосила Супрун.

Вона також поінформувала, що у результаті трансформації системи охорони здоров’я в Україні буде створений єдиний медичний простір.

"Відомчі медичні заклади, такі як лікарня "Феофанія" та заклади Національної академії медичних наук України, стануть доступні кожному громадянину, незалежно від статусу, посади чи зв’язків. Ці лікарні мають перейти на роботу за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Це рівні та прозорі правила для всіх, які запрацюють з наступного року. Але проти цих правил вперто йдуть люди, які прагнуть зберегти ці заклади для "своїх". Останні пів року стабільно зустрічаємо спротив та спроби не дозволити українцям лікуватися там, де вони хочуть", - повідомила Супрун.

Вона зауважила, що у липні законопроєкт, за допомогою якого хотіли залишити "Феофанію" та заклади НАМНУ без доступу для всіх українців, був провалений.

"Українські медзаклади мають працювати в єдиному медичному просторі, коли всі лікарні однаково доступні для кожного громадянина. Завтра на засіданні уряду вимагатимемо рівних правил для всіх. Без винятків для друзів-академіків чи співробітників Державного управління справами", - зазначила Супрун.