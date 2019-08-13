Вступна кампанія до закладів профосвіти триватиме до 1 жовтня

"Відповідно до Правил прийому зарахування до закладів профосвіти має завершуватися до початку навчально року, а саме до 1 вересня. Однак у разі невиконанні регіонального або державного замовлення закладам надається можливість провести додатковий набір вступників. Йдеться про набір на окремі професії або спеціальності в межах ліцензованого обсягу закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року було виділено 123 тис. 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту. З них 109 249 місць - це регіональне замовлення, 14 066 - держзамовлення, зокрема 7 287 - за професіями загальнодержавного значення.