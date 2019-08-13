Подання Зеленського на звільнення районних керівників поліції розглянуть 20 серпня

Кадрові питання щодо працівників Національної поліції будуть розглянуті 20 серпня — на великій колегії Міністерства внутрішніх справ.

Про це на брифінгу повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв, відповідаючи на запитання щодо звільнення керівників поліції у п'яти районах Рівненщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це звернення Президента було до мене, а також до міністра внутрішніх справ (щодо звільнення керівників поліції у кількох областях — ред.). Хочу довести, що 20 числа відбудеться велика колегія МВС, і серед планових питань буде питання звіту поліцейського сегменту, де будуть вирішені, в тому числі, і кадрові проблеми, які маються на сьогоднішній день у Національній поліції. Відповідно, ми відреагуємо законним шляхом на рекомендації Президента, які я вчора почув”, - сказав Князєв.

Він наголосив, що розуміє “претензії з боку влади до деякого сегменту в Національній поліції”.

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Як повідомлялося, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський доручив голові Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників поліції у дев’яти районах трьох областей.

Зокрема, йдеться про Рівненську область – це Рокитнівський, Дубровицький, Володимирецький, Зарічненський та Сарненський райони, у Житомирській області мова йде про Олевський та Овруцький райони, у Волинській – Любешівський і Ратнівський райони.