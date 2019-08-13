Подання Зеленського на звільнення районних керівників поліції розглянуть 20 серпня

Подання Зеленського на звільнення районних керівників поліції розглянуть 20 серпня

Укрінформ
Кадрові питання щодо працівників Національної поліції будуть розглянуті 20 серпня — на великій колегії Міністерства внутрішніх справ.

Про це на брифінгу повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв, відповідаючи на запитання щодо звільнення керівників поліції у п'яти районах Рівненщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це звернення Президента було до мене, а також до міністра внутрішніх справ (щодо звільнення керівників поліції у кількох областях — ред.). Хочу довести, що 20 числа відбудеться велика колегія МВС, і серед планових питань буде питання звіту поліцейського сегменту, де будуть вирішені, в тому числі, і кадрові проблеми, які маються на сьогоднішній день у Національній поліції. Відповідно, ми відреагуємо законним шляхом на рекомендації Президента, які я вчора почув”, - сказав Князєв.

Він наголосив, що розуміє “претензії з боку влади до деякого сегменту в Національній поліції”.

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Як повідомлялося, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський доручив голові Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників поліції у дев’яти районах трьох областей.

Зокрема, йдеться про Рівненську область – це Рокитнівський, Дубровицький, Володимирецький, Зарічненський та Сарненський райони, у Житомирській області мова йде про Олевський та Овруцький райони, у Волинській – Любешівський і Ратнівський райони.

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