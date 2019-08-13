Ефірний сервер ТРК "Чорноморка" атакували хакери

"Співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ встановили, що кібератака була спрямована на блокування та виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервних копій та запасних інструментів. Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії та вивели систему з ладу", - йдеться у повідомленні.

СБУ локалізувала кібератаку та блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії.

Як зазначили в СБУ, наразі роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ розробляють більш надійну систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання.