Українські школярі вибороли дев'ять медалей на наукових олімпіадах

На міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії українські школярі здобули дев'ять медалей.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Одну золоту, дві срібні та шість бронзових медалей здобули українські школярі на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. Фінал змагання з інформатики проходив у м. Баку (Азербайджан), а з астрономії в м. Кестхей (Угорщина)", - йдеться у повідомленні.

Як інформують у міністерстві, учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школярів з 88 країн.

Україну представляли четверо учнів Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка, і всі вони завоювали нагороди: одинадцятикласник Назарій Деньга здобув "золото”, десятикласники Софія Мельник і Андрій Куц - "срібло", учень 11-го класу Максим Зуб - "бронзу".

Олімпіада з астрономії проходила поетапно у двох угорських містах: Хевіз та Кестхей. Загалом там змагалися 270 учасників з 47 країн.

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До складу української команди входили: Павло Гілей та Олександр Кухар (обидва - учні 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка); Андрій Довбуш і Таїсія Карасьова (учні 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка), Михайло Цисін (учень 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 “Лідер”). Кожен з них здобув бронзову медаль змагання.