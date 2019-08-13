За тиждень патрульні виявили понад 1200 пʼяних водіїв

Патрульні поліцейські упродовж минулого тижня склали понад 1200 адміністративних протоколів за керування автомобілем у стані сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція у Facebook.

"За період 5-11 серпня 2019 року: 45 007 викликів опрацьовано упродовж тижня; 599 осіб затримано як підозрюваних у скоєнні правопорушень; 1208 адмінпротоколів складено за керування транспортними засобами у стані сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас патрульні винесли 36 тис. 161 постанову, з яких 32 тис. 711 - за порушення правил дорожнього руху.