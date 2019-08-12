В Україні на обліку понад 1,3 мільйона переселенців
Укрінформ
Станом на 12 серпня в Україні обліковано 1 399 550 внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.
“Станом на 12 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 399 550 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначалося, станом на 5 серпня цього року за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, було взято на облік 1 397 304 переселенці.