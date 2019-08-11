Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Високо ціную роботу мусульманських організацій України, спрямовану на утвердження миру і конструктивної взаємодії між представниками різних релігій та етносів, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Бажаю усім вам міцного здоров’я, добробуту і процвітання", - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю,11 серпня, мусульмани України відзначають своє головне свято Курбан-байрам.

О 8:00 в Ісламському культурному центрі Києва (вул. Дегтярівська, 25а) почалася святкова молитва з нагоди Курбан-байраму (Ід аль-Адха) або Свята Жертвоприношення.

Подальші заходи відбудуться в парку імені Пушкіна, вони передбачають концерт, ярмарок, частування гостей, стрільбу з лука та інші спортивні змагання.