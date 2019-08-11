Мусульмани святкують Курбан-байрам

Подальші заходи відбудуться в парку імені Пушкіна, вони передбачають концерт, ярмарок, частування гостей, стрільбу з лука та інші спортивні змагання.

У святковий день до мечеті столичного Ісламського центру завітають близько 4 тис. мусульман, серед них - іноземці (дипломати, бізнесмени, студенти). Також верховний Муфтій України шейх Ахмед Тамім проголосить молитву за добробут та мир в нашій країні у Соборній мечеті "Ар-Рахма", де теж очікують на 4-5 тис. вірян.

Напередодні зі святом мусульман уже привітав муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саід Ісмагілов.

"Вітаємо мусульман України і всього світу, й просимо у Всевишнього Аллага миру й милости для нашої країни, зокрема для мусульман на окупованих територіях. Ми — єдина українська умма, попри те, що тимчасово окуповано Крим і Донбас. Мусульмани Криму й Донбасу — є мусульманами України, і я вірю, що незабаром ми разом святкуватимемо це велике свято з надією, нашу землю буде звільнено, і всі мусульмани України зможуть святкувати без жодних кордонів, без блокпостів, без російської військової присутності, без ув'язнених, і без закатованих", - зазначив він.